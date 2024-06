Fatica, Birra, Rock&Roll a Cossato, torna l'evento targato Motoclub Steel Roses MC Biella

Venerdì 21 giugno e sabato 22 giungo torna l’atteso “Fatica, Birra, Rock&Roll” del Motoclub Steel Roses MC Biella, organizzato quest’anno in collaborazione con Agrisund Music Festival. Si svolgerà alla Spolina di Cossato presso il campo sportivo.

Anche questa edizione si propone come kermesse musicale che spazia tra rock anni '70-80-90, Rockabilly, cover band che promettono di far tremare il suolo e le band emergenti del Biellese che si sono distinte nella prima edizione di “Battle of the Band”. Due speciali serate di musica dal vivo, aperto a tutti e accompagnate da buon cibo.