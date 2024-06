Fumo da uno scantinato, Vigili del Fuoco in azione a Vigliano

Vigili del Fuoco in azione nel comune di Vigliano Biellese. L'intervento ha avuto luogo poco prima delle 22 di oggi, 20 giugno.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che sia fuoriuscito del fumo dallo scantinato di un'abitazione per cause da accertare. La causa sarebbe da attribuire ad un sospetto cortocircuito. Una volta sul posto, la squadra di Biella ha provveduto a mettere in sicurezza il locale interessato e procedere con gli accertamenti di rito.