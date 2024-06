Biella, si inaugura la mostra “That Kind of Gender Utopia” (foto di repertorio)

Oggi, mercoledì 19 giugno, alle 18 da BI-BOx Art Space - Via Italia, 38 (interno cortile) a Biella avrà luogo l'inaugurazione della mostra That Kind of Gender Utopia.

Questi gli artisti in mostra: Biancamaria Pacci, Francesco Ghio, Ginevra Monegato, Liang Keren, Lorenzo Perissinotto, Lucrezia Bariselli, Ludovica Galleani D’Agliano, Matteo Melotto, Matteo Moretti, Niccolò A. Gossi, Shiva Salehpour e Tommaso Cherubini.