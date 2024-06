Selvatica, gli incontri del giovedì: D'Alessio racconta le vie verdi sui tracciati ferroviari dismessi

Giovedì 20 giugno, alle 21, presso Palazzo Ferrero, nell’ambito degli Incontri del Giovedì di Selvatica, Ornella D’Alessio presenta il suo nuovo libro Vie Verdi sui tracciati ferroviari dismessi (Cinquesensi Editore 2024), un viaggio alla scoperta degli antichi rami ferroviari dismessi.

Percorrere a piedi o in bici tratte dismesse di antichi rami ferroviari, le celebri greenways, è una delle nuove proiezioni che alla salvaguardia dell’ambiente unisce la memoria storica e culturale di un’Italia che non deve essere dimenticata ma rilanciata, al piacere, talvolta sportivo e sicuramente salutare, di fare attività fisica non solo fine a sé stessa. Il libro presenta venti itinerari che permetteranno ai tanti walker, anche di ultimissima generazione, e biker di scoprire nuovi interessanti percorsi, anche dell’anima. Ornella D’Alessio, grande viaggiatrice, scrive dal 1985. Prima di laurearsi ha cominciato a percorrere il globo dalle Svalbard all’Antartide, dall’Australia all’isola di Pasqua (Cile), trasformando la sua passione in un mestiere.

Autrice di guide e di reportage dal mondo nel corso degli anni ha collaborato con le principali riviste di viaggi italiane e internazionali. Negli ultimi anni ha cambiato andatura e per scelta viaggia più lentamente con l’obiettivo di assaporare sempre di più la bellezza. L’incontro è a cura di A.Ge.I. (Associazione dei Geografi Italiani). Giovedì 27 giugno alle 19.30, presso Palazzo Ferrero, si terrà l’ultimo appuntamento con gli Incontri del Giovedì: l’Associazione Mafalda VocidiDONNE odv organizza un Caffè Letterario con Annalisa Corrado, ideatrice insieme ad Alessandro Gassmann del progetto #GreenHeroes, che presenterà il suo ultimo libro Pensiamo Verde.

La serata si apre con un’apericena presso il Bistrot di Palazzo Ferrero e prosegue presso la Sala Conferenze. Per prenotazioni 338 1473720

Selvatica - Arte Natura in Festival è un evento biennale interamente dedicato alla natura e all’ambiente che riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali con un unico fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Il Festival è in programma dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, ed è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.