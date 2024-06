Dal Nord Ovest - Soccorsa una cagnolina incastrata in un tubo

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in Regione Valle a Castell'Alfero per soccorrere un cane rimasto intrappolato in una tubatura di scolo sotto terra.

L'animale, una femmina di bassotto di 13 anni, si era inoltrato a circa 10 metri di profondità all'interno di un condotto di cemento interrato, rimanendo incastrato. Grazie all'intervento di un privato che ha messo a disposizione un mini escavatore, è stato possibile rimuovere la terra che ricopriva il tubo e trarlo in salvo.

Il cane, sparito da stamattina, è stato udito lamentarsi nel pomeriggio, presto individuato e portato fuori dalla trappola della tubatura dai vigili del fuoco.