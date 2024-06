Donato, l'ex sindaco Duoccio scrive ai cittadini: “Addio dopo 10 anni, lasciamo oltre un milione di euro”

Riceviamo e pubblichiamo:

“A tutti i Donatesi dagli ex-amministratori e dai componenti della lista Lunga vita a Donato. Dopo dieci anni, lasciamo il Comune. Non ci dilunghiamo, perché nel nostro volantino avevamo spiegato sia il lavoro fatto, sia quanto avremmo voluto per il futuro del nostro paese. Spiace per i giovani che ci avrebbero accompagnato con la loro capacità e il loro entusiasmo.

Avranno ancora tutto il tempo per dedicarsi al paese, perché Donato li merita. I cinque anni appena trascorsi sono stati certamente i più difficili per ogni amministrazione, in particolare per il Covid e la siccità. Ora tutto lascia intravedere un periodo più felice, almeno dal punto di vista finanziario per il nostro Comune. Lasciamo a chi ci succede più di un milione di euro!

Sono tanti, è la prima volta per Donato, e sono pochi i piccoli comuni come il nostro che possono disporre nei prossimi cinque anni di una cifra così ingente. È stato faticoso acquisirli, in termini di tempo e di impegno, ma l’abbiamo fatto per amore del nostro paese e per rispetto a tutti i Donatesi.

Per questo ci sentiamo in pace con noi stessi. Ringraziamo chi ha avuto fiducia in noi e auguriamo a tutti, cittadini ed amministratori, anni sereni”.