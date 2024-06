Alagna, la Monte Rosa SkyMarathon a Tadei Pivk e William Boffelli FOTO e VIDEO

Un giorno di ritardo ma di fronte alle condizioni meteo in alta montagna non c'è da scherzare e gli organizzatori della Monte Rosa SkyMarathon lo sanno bene. Questa mattina alle ore 6.00 da Alagna, è partita regolarmente una delle manifestazioni più belle e affascinanti del panorama Sky Marathon internazionale, che ha visto gli atleti correre o camminare sino al rifugio più alto D'Europa, la Capanna Margherita e tornare alla partenza. Nonostante una folta partecipazione dall'estero, tre coppie italiane hanno monopolizzato il podio; primi assoluti all'arrivo, la coppia Tadei Pivk e William Boffelli che ha chiuso con un tempo strepitoso di 4.41.23 seguiti da Lorenzo Rota Martin e Daniel Antonioli con un tempo di 5.10.59 e terza la coppia Roberto Delorenzi con Edoardo Albrighi che ha chiuso in 5.38.06

Tra le donne, prima la coppia Valmasso-Turini (Italia) con un tempo di 6.13.01 seguite dalla coppia Cugnetto -Gerardi (Italia) in 6.37.09 e terza la coppia Belga Theocharis- Pessey in 7.16.42.

Nella galleria fotografica le immagini di gara e dello staff Action Movie all'opera.