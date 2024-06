Netro: donna viene morsa da un cane mentre va a passeggio

Stava portando a passeggio il suo cane quando da un cespuglio ne è spuntato un altro libero senza guinzaglio di grossa taglia che l'avrebbe morsicata a una gamba. Per sfuggire alla presa la malcapitata si è rifugiata con la sua bestiola in un locale della zona.

Il fatto è accaduto a Netro, in regione Bossola. Ad essere aggredita è una 33enne residente fuori provincia.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Vigliano ai quali la donna ha riferito di conoscere la proprietaria del cane in questione, residente in zona, e che si sarebbe recata al pronto soccorso lei stessa per farsi medicare.

Le parti sono state calmate dai militari e rese edotte dalle proprie facoltà di legge.