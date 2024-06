Coggiola, 100mila euro per la messa in sicurezza della frana sul sentiero del Santuario del Cavallero

Con l'inizio della stagione estiva, sono in arrivo a Coggiola escursionisti e turisti per visitare il Santuario del Cavallero, struttura religiosa intitolata alla Madonna della Neve e immersa nel cuore verde della Val Sessera.

Un'area nota in tutto il territorio ma sfiorata, nel 2020, da un'ingente frana che ha danneggiato il sentiero di accesso che porta all'edificio mariano. Ora, sono arrivati i fondi necessari per i lavori di messa in sicurezza e ripristino del percorso. Si parla di circa 100mila euro di finanziamento: 75mila arrivano dalla Regione, 25mila dal Comune. L'inizio dell'intervento è previsto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2024.

Intanto, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Setti ha già operato con somma urgenza sulla vecchia strada delle Cappelle dove un albero di oltre 12 metri è caduto a terra a causa del maltempo. Con 12mila euro già stanziati, il Comune ha provveduto a rimuovere la pianta e a riparare muretto e 30 metri di strada in frazione Zuccaro. Lavori pienamente ultimati nei giorni scorsi.