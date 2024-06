Torna a luglio “Eat to Meet”: la cena business dei giovani imprenditori.

Si può trasformare l'amabile convivialità di una cena in un'occasione per accrescere i propri contatti e promuovere il proprio business? Assolutamente sì. “Eat to Meet” ne è la dimostrazione plastica.

Il format lanciato dai Giovani Imprenditori di CNA Nazionale torna nel Biellese dopo il grande successo della prima edizione di novembre 2023.

A replicare sul nostro territorio la collaudata formula del business speed dating ci hanno pensato ancora una volta i Giovani Imprenditori di CNA Biella, in collaborazione con Biver Banca - Gruppo Banca di Asti, che ha sostenuto l'iniziativa.

L'appuntamento con la cena/evento che fa da incubatore al B2B tra professionisti e imprenditori, associati e non associati a CNA, è in calendario per giovedì 4 luglio, a partire dalle 18.30, a Villa Piazzo (via G.B. Maggia, 2 - Pettinengo).

Come funziona? La formula è semplicissima: quattro portate, antipasto, primo, secondo e dolce, e ad ogni portata i presenti cambiano tavola, in modo da consumare i quattro piatti accanto a commensali sempre diversi. Una rotazione virtuosa che favorisce quindi lo scambio di esperienze e, contestualmente, la creazione di nuovi network professionali e imprenditoriali.

«Siamo orgogliosi di ospitare la seconda edizione di Eat to Meet, il format nazionale di CNA Giovani Imprenditori nato per creare networking e quindi nuove opportunità di business - dichiara Andrea Valentini, Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Biella -. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai nostri associati, ma anche a chi associato non lo è, o non lo è ancora, uno strumento per accrescere le proprie potenzialità imprenditoriali. La serata è impostata sui crismi del business speed date: sono previste quattro portate, antipasto, primo secondo e dolce, con un cambio di tavolo tra i commensali ad ogni portata. Siamo convinti che questo evento sarà ancora una volta molto apprezzato dai partecipanti. E, allo stesso modo, siamo sicuri che partecipare a questo nuovo appuntamento valga davvero la pena! Vi aspettiamo!»

L'iscrizione all'evento biellese “Eat to Meet” costa 50 euro e per registrarsi basta utilizzare il seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/eattomeet-2024-cnabiella-tickets-917717897937?aff=oddtdtcreator