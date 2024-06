Calcio, a Cossato Setti guiderà l'Under 14 Regionale

Città di Cossato comunica che per la prossima stagione calcistica, 2024-25, alla guida tecnica dell'Under 14 Regionale è stato nominato mister Paolo Setti.

“L'allenatore, qualificato Uefa da oltre 10 anni, vanta esperienza in tutto il panorama delle categorie calcistiche, a partire dalla Scuola Calcio, passando per il Settore Giovanile fino alla Prima Squadra – si legge nella nota della società - Nell'Agonistica, oltre al Regionale, è stato alla guida anche di squadre partecipanti ai Campionati Nazionali nelle categorie Juniores e Giovanissimi. Come collaboratore di Mister Setti, è stato nominato Demirev Miroslav, attuale vice allenatore nella categoria Esordienti 2011”.