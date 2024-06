La corse e le camminate della settimana del Biellese di newsbiella.it

Tra corse e camminate sono diversi gli appuntamenti nel biellese questa settimana.

Mercoledì 12 è in calendario la “5000 Metri di CERRIONE” "5° corri per Mucio". Si tratta di una manifestazione ludico motoria e corsa su strada non competitiva per tesserati FIDAL -ENTI DI PROMOZIONE – RUNCARD. Distanza percorso km 5 su asfalto. Questo il programma: dalle 18.00 ritrovo in piazza Q.Sella, Vergnasco-Cerrione, mentre alle ore 19:00 ci sarà la corsa dei bambini ; alle ore 19:30 partenza 5000 MT Runcard. Verranno premiati i primi 3 classificati UOMO e DONNA. Info: Luca 327 3699109 / Claudio 348 7031033/ Resp.Org Cappio Alberto 339 7123903. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Cerrione con la collaborazione dell'As Gaglianico 1974.

Giovedì 13 giugno si correrà a Sordevolo la 37a edizione del giro podistico Trofeo Pasquale Leonardi. Il programma prevede l'apertura delle iscrizioni alle 18 presso la sede ANA in via Devalle Bona; alle 19.30 partirà il minigiro di 600 metri per bambini e ragazzi; alle 20 partenza della corsa competitiva, di seguito quella della non competitiva, alle 20.10. Al termine, premiazioni e rinfresco. E' possibile preiscriversi inviando una mail a sordevolese@gmail.com. La preiscrizione è gradita anche per il mini giro per motivi organizzativi. Il percorso gara è interamente in asfalto. L'evento è organizzato dalla Società Pietro Micca Biella Running. Per informazioni: 3206795274

A Camandona il 15 giugno c'è la camminata Camandonina World Edition 2024, il cui ricavato sosterrà il centro diurno per bambini disabili “Baba Oreste” di Dar Es Salaam in Tanzania. La partenza è alle ore 10 dal Piazzale del Santuario del Mazzucco dove c’è un comodo parcheggio. Potrai percorrere due itinerari, uno più lungo per gli escursionisti e uno più semplice per famiglie con bambini. Se decidi di partecipare all’ultimo momento potrai iscriverti la mattina stessa alla partenza dalle ore 9. L’evento è realizzato dalla Fondazione Maria Bonino con il contributo della Fondazione CR Biella, con il patrocinio del Comune di Camandona, di Biella Turismo , con la collaborazione tecnica dell’ As Gaglianico 1974 e della Fidal Piemonte

Il 16 a Campiglia c'è la Rampia Campel, 4° edizione. Il ritrovo è alle 7.30, con partenza alle 9 presso loc. Naiasco (da fraz, Bogna, lungo la SP 100 si deve prendere la mulattiera che sale a Riabella e attraversare il ponte in pietra). Ristoro all'arrivo Alpe Campello PREISCRIZIONI € 7.00 tramite bonifico su c/c della Pro Loco Riabella (Banca Sella, Andorno Micca) : IBAN: [ T13003268LL250001896128000 causale COGNOME + NOME + RAMPIA CAMPEL ISCRIZIONI C10,00 domenica (6 dalle 7:30 prima della partenza. PER INFO prolocoriabellaelibero.it - 333.7108041