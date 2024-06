Comunali 2024 a Biella, il grazie di Foglio Bonda agli elettori: “Il nostro lavoro non finisce né qui né oggi” (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ringrazio di cuore tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia, votando per le nostre liste civiche. Abbiamo avuto in questi mesi la sensazione di entrare nelle case di tutti voi e di confrontarci con persone amiche. Siamo convinti di aver speso tutte le energie possibili e le risorse a nostra disposizione per offrire una proposta politica alternativa al modo attuale di governare la città: sono stati mesi di impegno molto belli per noi. L’esito finale non ci ha premiato, lo riconosciamo senza giri di parole o dichiarazioni di circostanza.

Prendiamo atto di questo risultato con serenità, sono le regole della democrazia che noi accettiamo sempre: la maggioranza degli elettori ha preferito altre proposte politiche. Il nostro lavoro, comunque, non finisce né qui né oggi. Continueremo in consiglio comunale nel nostro ruolo di minoranza, ma ancora di più nella vita di tutti giorni l’impegno di donne e uomini del fare, al servizio della città e del territorio.

Al nuovo sindaco di Biella, Marzio Olivero, che guiderà la città forte dell’ampio consenso ottenuto, auguriamo buon lavoro, assicurandogli tutto il nostro appoggio quando amministrerà nel rispetto di tutti i cittadini. Un grazie infine ai tanti volontari e ai moltissimi attivisti del gruppo di Buongiorno Biella e di Costruiamo Biella. Hanno dedicato tempo prezioso della loro vita al nostro progetto. Il loro impegno e la loro generosità rappresentano la linfa di una pianta che ha radici forti e che continuerà a crescere”.