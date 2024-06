“Il Più Grande Pasticcere" a Biella: corsi di alta formazione di Sebastiano Caridi per lo staff de la Pasticceria De Mori

Volontà, professionalità e tanta voglia di fare sempre qualcosa di nuovo: per La Pasticceria di De Mori Simone la parola d'ordine è guardare sempre avanti. Ed ecco che questa settimana il suo staff è impegnato in corsi di alta formazione e perfezionamento con il con il pastry chef, figlio d'arte, Sebastiano Caridi.

Da lunedì al venerdì 14 giugno i 6 pasticceri de La Pasticceria di via Seminari 11 a Biella sono impegnati a seguire lezioni del vincitore de “Il più grande pasticcere”, il reality show in onda su RAI 2 nella stagione 2014-2015. Da allora per Sebastiano è stato un susseguirsi di successi e soddisfazioni che hanno trasformato il suo sogno in realtà: nel 2016 apre la sua prima pasticceria a Faenza e nel 2018 diventa Maestro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

“Abbiamo sempre grandi soddisfazioni – commenta Simone De Mori – ma non vogliamo fermarci qui. Dobbiamo sempre guardare avanti, imparare cose nuove, migliorare la nostra tecnica, sia sul dolce che sul salato. Proprio per questo quando ho conosciuto Sebastiano gli ho chiesto se era disponibile a venire a fare formazione da noi e questa settimana è qui”.

Sebastiano Caridi farà lezione allo staff de La Pasticceria fino a venerdì, e chi vorrà avrà anche la possibilità di vederlo al lavoro attraverso il vetro del laboratorio del locale e perchè no? magari anche degustare qualche sua prelibatezza.