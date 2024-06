Natura, arte, poesia e musica: in Valle Cervo è un successo il Festival “Richiamo del Bosco”

Il Festival "Richiamo del Bosco" si è concluso domenica, dopo tre giorni di eventi immersivi e coinvolgenti nel cuore della natura. Svoltosi dal 7 al 9 giugno presso il Santuario di San Giovanni d'Andorno, il festival ha visto una partecipazione entusiasta e numerosa, confermando un ruolo di evento di riferimento per gli appassionati di natura, arte, poesia e musica.

Durante i tre giorni del festival, i partecipanti hanno potuto vivere esperienze uniche, come il coinvolgente Drum Circle, il concerto di Emiliano Toso all’interno della chiesa di San Giovanni, gli spettacoli di danza a cura di Opificio dell’Arte e Art’è Biella, le meditazioni e le pratiche di Forest Bathing, le attività di educazione e scoperta in Natura, per bambini e adulti. Le attività sono state progettate per favorire connessioni autentiche tra i partecipanti e la natura circostante.

Il festival ha offerto una piattaforma per le storie della Valle Cervo e i dialoghi con la comunità locale, evidenziando la possibilità di una convivenza armoniosa tra uomo e natura. I momenti di risate, gli aperitivi e le conversazioni informali hanno arricchito l'esperienza, creando un'atmosfera di inclusività e comunità.