Non si fermano all'alt di Polizia, provano a travolgere gli agenti con l'auto per fuggire: arrestati

Doppio arresto da parte della Squadra Mobile di Biella. Nei giorni scorsi, a Mongrando, sono scattate le manette nei confronti di due biellesi di età compresa tra i 20 e i 25 anni per resistenza a pubblico ufficiale.

Stando alle informazioni raccolte, i due erano a bordo di un'auto quando in lontananza si sono imbattuti in un controllo di Polizia. All'alt degli agenti, il veicolo non si è fermato e avrebbe tentato di travolgere il personale della Questura, proprio per evitare di fermarsi. Non solo: un agente è rimasto ferito e, una volta assistito sul posto dal 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Le forze dell'ordine si sono lanciate all'inseguimento del mezzo e, una volta fermato, si è proceduto agli accertamenti di rito: sembra che, all'interno dei veicolo, siano stati rinvenuti diversi quantitativi di sostanza stupefacente (tra hashish e marijuana), immediatamente posta sotto sequestro.

I due sono stati condotti nel carcere di Biella, in attesa dell'udienza di convalida. Entrambi sono stati denunciati anche per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.