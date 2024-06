Elezioni 2024, Giulia Botta è il nuovo Sindaco di Camandona

Giulia Botta è il nuovo Sindaco dii Camandona, aggiudicandosi la partita tutta al femminile contro Patrizia Magagnato.

Giulia Botta ha ottenuto 146 voti (70,19%) su 208 votanti, contro i 62 di Patrizia Magagnato (29,81%). Tre le schede nulle ed una bianca.

"Sono molto contenta - dichiara Botta - per questa vittoria al termine di una competizione sentita. Siamo entusiasti e vogliamo godercela. Siamo pronti a partire per realizzare quello che abbiano scritto sul nostro programma, e per ravvivare il paese. Da parte di tutta la lista ringraziamo il paese per la fiducia e faremo del nostro meglio per soddisfare le aspettative!"