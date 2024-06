Elezioni 2024, Ministro Pichetto Fratin: “Il voto europeo rafforza Governo e peso dei moderati grazie al successo di Forza Italia””

“Il voto europeo rafforza il governo e il peso dei moderati, grazie al successo di Forza Italia”. Così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, commentando il voto delle elezioni europee.

“In un contesto continentale di generale affermazione dei partiti di destra, seguita da rivoluzioni politiche come quelle registrate in Francia e Belgio - prosegue - in Italia la coalizione di governo resta salda. Altrettanto centrale continuerà ad essere il Partito Popolare europeo, prima forza nell'Europarlamento, nella quale sarà consistente la presenza dei nostri parlamentari”.

“Forza Italia con il suo risultato vicino alla doppia cifra - aggiunge Pichetto Fratin - è una delle grandi vincenti di questa tornata: la conferma che il nostro partito è la casa dei moderati italiani, espressione dei valori nazionali e dal sicuro ancoraggio europeista”.

“Quanti volevano liquidarci in maniera affrettata - conclude Pichetto - oggi devono finalmente guardare alla realtà, costruita con lavoro e impegno dal nostro segretario Antonio Tajani, al quale vanno le congratulazioni e l’abbraccio di tutti noi”.