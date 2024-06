Elezioni 2024, Maggia eletto sindaco di Gaglianico: "Voto finale? Un riconoscimento al nostro lavoro", VIDEO

Paolo Maggia è stato confermato alla guida del comune di Gaglianico. Con la lista “Insieme per Gaglianico” ha raccolto 1558 voti (83,05%) con 8 seggi in consiglio comunale. Denis Xausa ha ottenuto 4 seggi e 318 voti a favore (16,95%). 1991 i votanti (59,65%) su 3338 votanti. 72 le schede nulle, 43 quelle bianche.

"Sono felicissimo - confida Maggia - I cittadini hanno apprezzato ciò che di buono è stato realizzato in questi anni. Le opere non finiscono e continueremo a governare nel segno della continuità per il bene del nostro territorio. Il voto finale è un riconoscimento al nostro lavoro".