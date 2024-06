Al via le vacanze estive per gli allievi ma non per tutti: tra 10 giorni prima prova scritta di Maturità per 1100 biellesi

Per gli allievi che erano iscritti in una scuola sede di seggio le lezioni sono già finite giovedì 6 giugno. Per tutti gli altri (la maggioranza) sono finite venerdì 7. Vanno invece ancora a scuola i piccoli della materna dove la scuola chiuderà solo a fine giugno.

Per 1100 studenti biellesi è invece tempo di Maturità: sono infatti 151 gli allievi del Liceo Sella, 108 del Liceo del Cossatese, 165 del Bona, 199 del Liceo Avogadro, 315 dell'Itis e 190 del Gae Aulenti che il 19 giugno si siederanno a scuola per la prima prova di Maturità, il tema uguale per tutti.

L'appuntamento è fissato alle 8,30 con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore. I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi. Le tracce saranno in tutto 7. Per gli autori più celebri, Gabriele D’Annunzio sembra essere uno dei più probabili, mentre tra i temi di attualità spunta l'intelligenza artificiale.

Giovedì 20 giugno è in calendario invece la seconda prova scritta di indirizzo con le materie che caratterizzano il singolo corso di studi (greco al classico, matematica allo scientifico, al liceo scienze umane scienze umane), quindi seguiranno i colloqui.