Biella, giovani e moda: un flash mob a Città Studi.

Giovani, sostenibilità e territorio: su questi tre temi si incentra l'evento “Oltre la moda”, organizzato dal Lions Biella Bugella Civitas nell'ambito del "Progetto giovani Amedeo Avogadro. Conoscere il passato per vivere le sfide del futuro".

Negli spazi esterni di Città Studi, martedì 11 giugno, dalle ore 19,30, gli studenti dell'ITS TAM (Tessile Abbigliamento Moda) presenteranno le loro creazioni insieme a quelle degli stilisti e docenti TAM Andrea De Marco e Stefano Ughetti (brand Camo), della stilista Tatiana Fusi e del CB1935 (Cappellificio Biellese) attraverso flash mob diffusi completati da performance di danza contemporanea eseguite dai ballerini dell'Opificiodellarte-scuola Art'è, con le coerografie di Cristiana Valsesia.

Un'iniziativa originale per valorizzare i sempre più numerosi giovani che studiano con passione i diversi ambiti del settore moda e della danza nel nostro territorio. Con l'occasione, a Città Studi si potrà trovare materiale informativo riguardante gli istituti tecnologici superiori TAM (per il tessile-moda), GEM (per oreficeria e gemmologia, con sede a Valenza), entrambi diretti da Silvia Moglia, e Art'è-Opificiodellarte per quanto riguarda i corsi di danza, scuola diretta da Claudia Squintone.

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un aperitivo con offerta libera a partire da 15 euro. I fondi raccolti dal Lions Biella Bugella Civitas verranno devoluti all'ABIO di Biella per aiutare i bambini malati in ospedale.

L'evento è stato realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio, Federmanager, TAM e Opificio dell'Arte.

Si ricorda che in caso di maltempo l'iniziativa verrà spostata all'interno di Città Studi.