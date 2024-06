Candelo in Fiore 2024: un omaggio agli Alpini e un trionfo di arte e cultura FOTO

L'edizione 2024 del Candelo in Fiore ha avuto come tema centrale un omaggio agli Alpini, in vista dell'adunata del 2025 a Biella. I giardini temporanei, vero fiore all'occhiello della manifestazione, sono stati dedicati in parte agli Alpini, con composizioni che evocavano il loro spirito e la loro storia e in parte alle creazioni artistiche dei maestri florovivaisti biellesi, che hanno trasformato il borgo medievale in un'esplosione di colori e profumi.

Un aspetto che ha caratterizzato questa edizione è stato il forte taglio culturale. Le numerose mostre inserite nel programma e le visite guidate hanno arricchito l'esperienza dei visitatori, permettendo loro di approfondire la storia e la cultura del territorio. Gli artigiani presenti hanno ottenuto grandi apprezzamenti per le loro creazioni, frutto di notevoli capacità tecniche e di una costanza ammirevole, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire e acquistare oggetti unici.

Quest'anno, una novità particolarmente apprezzata è stata l'introduzione di un laboratorio manuale dedicato all'arte giapponese dei Kokedama. Questa tecnica antica, che consiste nel coltivare piante senza vaso, ha affascinato molti partecipanti, desiderosi di creare piccoli giardini pensili o sospesi, portando un tocco di zen nelle proprie case.

Nonostante l'entusiasmo e l'impegno degli organizzatori e dei volontari, il meteo non è stato clemente con l'evento. Su 16 giorni di apertura, soltanto 4 sono stati privi di pioggia, con un solo weekend di tempo stabile. Questo ha inevitabilmente scoraggiato una buona parte del pubblico, incidendo sull'affluenza. Tuttavia, i numeri restano significativi: su due settimane e tre weekend di manifestazione, per un totale di 202 ore di apertura al pubblico garantita dai volontari: Candelo in Fiore 2024 ha accolto ben 12500 mila visitatori.

Nonostante le sfide metereologiche, l'evento ha confermato il suo ruolo di spicco nel panorama delle manifestazioni florovivaistiche e culturali, consolidando la sua importanza come momento di celebrazione della bellezza naturale e della cultura del territorio biellese.

“Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo evento, inoltre un ringraziamento speciale va al Comune di Candelo, a Benedetta Borrione del Cappellificio Cervo, agli Alpini della Sezione di Biella e del Gruppo di Candelo, all'Associazione Vivaisti Biellesi ed a tutti i florovivaisti che hanno partecipato, a Danila D’Alessandro per il coordinamento e le aiuole dedicate agli Alpini. Un grazie di cuore va inoltre a tutti i volontari, senza il cui instancabile lavoro nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.” dichiara il Vicepresidente della Pro Loco, Alberto Pezzin.