Gare e...ancora gare, grandi risultati per Valdigne Triathlon FOTO

A Montesilvano, in Abruzzo, il 1° e il 2 giugno scorso si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Aquathlon (con l’assegnazione dei titoli Nazionali per le categorie Junior, Youth b e Youth A), una delle tappe di Coppa Italia di Triathlon (sempre per JU-YB-YA) e gare del Trofeo Italia Sviluppo di Aquathlon e di Triathlon per la categoria Ragazzi.

Ottima l’organizzazione di Forhans Team, e sempre coinvolgente la partecipazione di centinaia e centinaia di giovani e società provenienti da ogni parte d’Italia. I primi a scendere in gara nei Campionati Italiani di Aquathlon sono stati le Junior F (2500m run, 1000m swim, 2500m run) per i colori di Valdigne Triathlon bella gara della biellese Costanza Antoniotti, in graduale e continuo miglioramento di forma, per lei il 10° posto finale; tra i maschi prove decisamente positive per i torinesi Enea Demarchi, Filippo Gai e Marco Sabbatini.

Tra le Youth B (1200m run, 500m swim, 1200m run) molto bene l’arquatese Erica Pordenon (10°), con una gara in crescendo, ottimi piazzamenti per le parmensi Asia Baistrocchi e Fosca Boldrocchi. Al maschile ottima race per i biellesi Giacomo Frassati e per il torinese Filippo Col entrambi con una frazione di nuoto da incorniciare, piazzamento per il torinese Lorenzo Gatti. Tra gli YA (750m run, 400m swim, 750m run) bravo il torinese Leonardo Chierotti (26°), piazzamenti per i biellesi Matteo Micheletti, Federico Cagnin, il torinese Leo Bergesio e il biellese Saad Darifi.

Tra le femmine YA, molto buona la gara della torinese Alice Ventre, 8° al traguardo, prove positive per le biellesi Caterina Pinna e Giulia Ferrari. Nel pomeriggio è andata in scena la kermesse di gare riservate ai Ragazzi del Trofeo Sviluppo Italia (tra i più giovani non viene assegnato il Titolo Italiano ma è previsto questo prestigioso Trofeo). Nella categoria Ragazze, bellissime gare con un’appassionante volata finale tra la biellese Cecilia Lorenzoni (5°) e la torinese Chiara Gai (6°), buona posizione finale per la biellese Martina Cigolini.

Al maschile ancora tre ottimi risultati per il grintosissimo biellese Thomas Zecchini (11°), per i torinesi Giovanni Durando (16°) e per Pietro Ciccarelli (17°), buona gara per il torinese Marco Turbiglio. Domenica per le categorie “Giovani” era prevista la gara di Coppa Italia con la prova di Triathlon (400m swim-10km bike e 2,5km run distanze del Triathlon SuperSprint), tra le Junior, prova di alto livello per la biellese Costanza Antoniotti 7° al traguardo, tra i maschi buone prestazioni dei torinesi Enea Demarchi, Filippo Gai e Marco Sabbatini. Tra le YB ancora una gara tra le migliori per l’arquatese Erica Pordenon, 13° assoluta, buone classifiche finali per le parmensi Asia Baistrocchi e Fosca Boldrocchi.

Al maschile ancora molto bene il biellese Giacomo Frassati stabilmente nel gruppo di testa fino a 2/3 di gara, piazzamento per Lorenzo Gatti dopo un buon nuoto, peccato per il torinese Filippo Col costretto al ritiro dopo una splendida prima frazione per una noia muscolare. Tra le YA ancora una prova top per la torinese Alice Ventre, 6°, peccato per un problema in T2 che le ha compromesso un risultato migliore, brave le biellesi Caterina Pinna e Giulia Ferrari alla loro prima esperienza in un Triathlon SuperSprint.

Nella gara riservata agli YA maschi, 20° con una prova solida il torinese Leonardo Chierotti, ben piazzati Federico Cagnin, Matteo Micheletti, il torinese Leo Bergesio e il biellese Saad Darifi. Nella categoria Ragazzi bene i torinesi Pietro Ciccarelli (9°) e Giovanni Durando (11°); gare positive per il biellese Thomas Zecchini e il torinese Marco Turbiglio. Tra le Ragazze ancora una gara tra le migliori per la torinese Chiara Gai (7°), brava la biellese Cecilia Lorenzoni (15°), piazzamento per la biellese Marina Cigolini.

A Rapperswill in Svizzera si è disputato domenica il classico 70.3 del circuito IronMan, gara sempre molto dura, con una frazione di ciclismo molto impegnativa, il meteo è stato veramente inclemente con acqua a 13°, pioggia e temperatura esterna intorno ai 10°, una vera gara da brivido dove il Coach biellese Stefano Massa ha chiuso una prestazione positiva in poco più di 5h. Domenica 2 giugno a Sommariva Perno (CN) si è disputato il classico Triathlon Sprint del Roero, giunto alla XVIII° edizione, vittoria assoluta al femminile per una superlativa Silvia Visaggi, vera dominatrice della gara femminile vinta con più di 7 minuti di vantaggio. Al Maschile due positivi podi di categoria il valdostano Alberto Boldrini 11° assoluto e argento M3 e il torinese Gabriele Verdoja 18° assoluto e argento M1 a testimonianza ancora una volta di positivi risultati per il Team.

Sabato 1° giugno, all’Idroman Olimpico “Terribile” il cuneese Guglielmo Giuliano conquista un podio di assoluto livello qualitativo. Sabato 1° giugno nel lungo Week End del DeeJay Tri all’Idroscalo di Milano (previsti Olimpico, Sprint e SuperSprint), nella gara Olimpica di sabato grandi risultati a livello assoluto per gli atleti in verde-turchese-oro, al maschile un solido Giacomo Mazzolin conquista il 4° posto assoluto, al femminile molto bene la varesina Erica Maculan (6° assoluta), ottime gare e positivi piazzamenti per la biellese Federica Stangalino e la vigevanese Elisa Zorzolo.

Domenica nella gara Sprint, prestazione di livello assoluto per Erica Maculan che conquista l’argento generale, al maschile il valdostano Andrea Pirana ottiene il bronzo tra gli M1 e il biellese-canavesano Max Rossetti un ottimo piazzamento tra gli M3. In Europe Cup, Carlotta Missagia è ottima 8° a Vigo (Spagna), mentre domenica Francesca Crestani conquista la finale a Kielce (Polonia).

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti con le gare giovanili regionali e importanti appuntamenti italiani e internazionali.