Elezioni, lista civica Dino Gentile: le frontiere della politica biellese VIDEO

La riqualificazione dell’arredo urbano, il riordino dei mercati, la digitalizzazione del commercio, la diffusione agevolata di dehors, la promozione di prodotti del territorio, la valorizzazione dei marchi di qualità sono azioni ed opportunità da perseguire per lo sviluppo delle attività economiche della nostra città.

Negli anni passati i banchi del mercato hanno trovato spazio nella parte sud della città e parallelamente la grande distribuzione si è insediata tra Biella e Gaglianico creando un progressivo indebolimento del sistema socio-economico nel cuore della città. È tempo di ripensare seriamente alla rinascita del centro storico, creando le condizioni per una nuova affermazione delle attività economiche e istituzionali nelle vie e nelle piazze intorno a via Italia. Gli eventi – grandi e piccoli – che il Comune, gli enti e le associazioni di categoria possono organizzare insieme favoriscono certamente un nuovo impulso all’economia in quest’area della città. D’altra parte, sono proprio le aree mercatali ad aver originato la nascita stessa degli agglomerati urbani, là dove le persone si incontrano e scambiano prodotti.

L’economia biellese, storicamente legata al settore tessile, da anni ha intrapreso nuove strade che producono lavoro e ricchezza in diversi settori tra cui l’accoglienza, l’agroalimentare, l’enogastronomico, il turismo ed altro ancora.

In spazi ad oggi dismessi, rigenerati in modo appropriato, potranno trovare allocazione anche aree mercatali di prodotti biellesi a “chilometro zero”.

Non vi è dubbio che ciascuno dovrà fare la propria parte, pubblico e privato, andando incontro alle esigenze della gente. Oggi gli orari dei negozi e dei bar, nel centro in particolare, devono sapersi adattare alla presenza delle persone durante la settimana e nelle diverse stagioni.

Altra frontiera interessante è quella del lavoro digitale che attraverso le “autostrade” di fibra ottica può essere tranquillamente praticato da casa, al servizio di aziende italiane o internazionali. E questo significa poter scegliere di vivere a Biella o nel Biellese, un angolo davvero meraviglioso ai piedi delle Alpi.