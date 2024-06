Elezioni a Cossato: Sonia Borin si ricandida consigliere

La ricchezza e la complessità del nostro programma elettorale ci hanno portato a concentrare le nostre forze di comunicazione sulla divulgazione delle proposte per il futuro e nel racconto di quanto già realizzato.

Abbiamo lavorato con impegno ed i primi risultati iniziano a vedersi, certo non si può fare tutto in poco tempo ma un passo alla volta, questa Città sarà resa più bella e accogliente.

Durante questa campagna elettorale non abbiamo avuto la possibilità di un confronto diretto ed abbiamo combattuto la nostra battaglia con l’unico strumento a disposizione: la verità, che alla fine emerge sempre.

Chi durante la campagna elettorale si è concentrato a raccontare bugie piuttosto che sulle proposte concrete, sarà smentito punto per punto, magari non subito ma con il tempo la verità emergerà. Il tempo è galantuomo in molte occasioni e, sicuramente, lo è nella verità.

Proposte concrete per i cossatesi sono: rifacimento della piazza del Comune, riqualificazione di Piazza Tempia e Piazza Gramsci, realizzazione area eventi, restauro di Villa Berlanghino, la casa per le associazioni, anello pedonale in centro, consiglio comunale dei ragazzi, nuovi eventi, riqualificazione area Ecomuseo e moltissime altre ancora.

Il futuro della Città si costruisce con le proposte, con il lavoro, con la competenza e con l’esperienza.

Il futuro si costruisce anche con l’ascolto e la condivisione delle idee perciò chi desidera capire, approfondire ed informarsi sarà da me sempre il benvenuto.

Per il futuro se i cossatesi ci confermeranno la loro fiducia, continueremo con lo stesso amore e la stessa passione per realizzare insieme ogni punto del nuovo percorso.

Per questo sosteneteci e sostenetemi!

L’8 ed il 9 giugno, scheda azzurra: Moggio Sindaco, scrivi BORIN!