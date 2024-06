Caucino: "Sabato pomeriggio e domenica non restare a casa. Cambiamo insieme Biella e il Piemonte", VIDEO

Ormai ci siamo. In questo fine settimana, siamo chiamati a decidere il nostro futuro: dell’Europa, del Piemonte e di Biella.



I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23.

Sono candidata capolista nelle liste della Lega, in Regione e in Comune, a Biella. Andare a votare è importante perché il voto è l’essenza della democrazia. A chi si vorrebbe astenere per sfiducia dico che c’è anche un’altra politica, non soltanto quella dei salotti, delle spartizioni, dei privilegi e degli accordi sottobanco: mi riferisco a quella del fare, a quella che ho sempre perseguito, come testimoniano i risultati ottenuti.



Abbiamo la possibilità di scegliere, allora scegliamo e facciamolo bene.

In questi anni di duro lavoro, mi sono applicata con passione e tenacia su numerosi e impegnativi fronti: promuovendo politiche sociali che potessero migliorare la qualità della vita della nostra comunità, sostenendo il welfare aziendale, lavorando per garantire pari condizioni di lavoro tra uomini e donne e favorendo la conciliazione tra vita familiare e professionale. Inoltre, ho promosso iniziative a favore delle famiglie, con la legge «Allontanamento Zero», per garantire opportunità e supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione.



Un altro importante obiettivo raggiunto è stata la delega al benessere animale grazie alla quale ho attivato 16 ambulatori veterinari sociali, per garantire cure e assistenza gratuite agli amici pelosi di soggetti in situazioni di disagio. Ho approvato la nuova Legge regionale sulla Casa «Prima i Piemontesi», che mette un freno all’illegalità e assegna punteggi di assegnazione più equi a favore di coloro che risiedono in Piemonte da 15, 20 o 25 anni.



Ho attivato reti di sportelli di ambulatori sociali di oculistica e odontoiatria, di sostegno ai neo genitori di bimbi da 0 a 3 anni, di accompagnamento sociale agli inquilini ATC, di accompagnamento ai bambini con funzionamento intellettivo limite e tanto, davvero tanto, altro. Vi prometto che il mio impegno non verrà mai meno e che opererò con la stessa tenacia e trasparenza di sempre.



Con lo stesso spirito, ho deciso, candidandomi per il Comune, di mettermi a disposizione anche della nostra città, che dopo un passato di gloria politica e industriale sta attraversando un lungo periodo di crisi. Vorrei dare il mio contributo diretto per migliorarne l’attrattività, risollevarne l’economia, valorizzando le nostre grandi tradizioni. Ho tante idee che vorrei mettere in pratica che, sono certa, potrebbero cambiare il destino della nostra amata Biella.

È con queste premesse e con questo entusiasmo e determinazione che mi permetto di chiedervi un gesto di fiducia per continuare a lavorare insieme, per costruire un futuro migliore per tutti.



Per farlo, scrivete il mio cognome, Caucino, accanto al simbolo della Lega nella scheda verde per le Regionali e nella scheda blu per il Comune di Biella.



Grazie per il sostegno che vorrete darmi!



Chiara Caucino