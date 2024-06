Biella, protesta in via Marocchetti, l'assessorato alle Politiche Abitative risponde

L'assessorato alle Politiche Abitative del Comune di Biella entra nel merito alla singolare protesta di una famiglia in via Marocchetti. Questa la risposta dagli uffici.

"Questa situazione è ben conosciuta dall’Amministrazione comunale sin dal 2012. “Ovviamente nel rispetto della privacy delle persone interessate riteniamo opportuno non fornire elementi di dettaglio, ma auspichiamo che possano mettere fine alla loro azione di protesta in quanto ciò che richiedono non può essere accolto. Sono state vagliate insieme alcune possibili soluzioni: dai pasti a domicilio per l'anziano e l'invito a frequentare il Centro Diurno, alla ricerca di un alloggio adeguato alle loro richieste nel mercato immobiliare privato, non avendo più alcun titolo o requisito per avere accesso all'edilizia sociale. Avremmo anche potuto attivare alcuni contributi con i fondi regionali oggi a disposizione per supportare le spese nel caso di reperimento dell’alloggio nel mercato privato, ma i soggetti interessati non si sono mai attivati in tal senso”.