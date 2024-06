Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Maggio 2024, “F” come “FAJA”

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella - “FAJA” è la parola che accompagna il sesto mese dell’anno come la si ritrova in Elisa Revelli, in Gianrenzo Clivio, in “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Faja s.f. ▪ [mitol.] musa, fata || faja imortal [Revelli] = musa immortale || faja Lussa = fata pioggia || ch’am amnèissa an fàuda a le faje [Clivio] = che mi portasse in grembo alle fate || la facia nèira dla montagna ch’a m’ëstà dëdnans com una granda faja brun-a [Clivio] = la faccia nera della montagna che mi sta davanti come una grande fata bruna || a ‘l faje e ai duso a j’euj ch’a s-ciàiro ant ël top dël bòsch anmascà [Tavo] = alle fate e ai gufi agli occhi che vedono nel buio del bosco stregato || faja bërgera morosa ‘d na vacansa d’istà [Tavo] = fata pastora morosa di una vacanza d’estate || da la tëggia dla dësmentia doa a-i é ancor na faja, ant ël sol che a nass për smasì l’ùltim seugn, lassela dësblé a la bisa pento grinos e onda ‘d brala d’ors ant la barba longa e grisa [Tavo] = dalla capanna dell’oblio dove ancora una fata, nel sole che nasce per stemperare l’ultimo sogno, lasciarla disfare alla brezza pettine affettuoso e onda di lichene nella barba lunga e grigia || ventrà lassé sle pere dla lama dij Tre Re sa tèila rèida e anflà aj faje lavandere [Tavo] = bisognerà lasciare sulle pietre della conca dei Tre Re questa tela rigida e imbrattata alle fate lavandaie || le faje a l’han giutà, l’han brajà: – Gher! – chiel a l’é pa nijà con sò gigiò [Barba Tòni] = le fate l’hanno aiutato, hanno gridato: – Fate largo! – egli non è annegato col suo cavallo.