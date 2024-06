Emanuela Verzella, candidata per la provincia di Biella al consiglio regionale per il Partito Democratico, il programma elettorale

Sono una dirigente scolastica e, in passato, già componente dell’Organo d’indirizzo e poi del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Biella; del Consiglio d’amministrazione di Città Studi e Assessora all’istruzione e politiche giovanili della Città di Biella. Sono sposata con un ricercatore del Cnr e ho un figlio di 25 anni che studia al Politecnico di Torino.

Chi mi conosce bene sa che la scuola è il mio lavoro e la mia passione, ma mi sa anche appassionata della politica. Quella fatta per cercare di cambiare in meglio le cose: il nostro vivere, ciò in cui crediamo. Chi mi conosce bene sa anche che questa passione la spesi già in passato come amministratrice locale. Ora credo sia giunto per me il momento di rimettermi in cammino per aggiungere la mia esperienza, professionale e di vita, a questa voglia di migliorare la nostra comunità con la scuola nella testa e nel cuore.

Istruzione e formazione

Per una scuola inclusiva e in grado di formare cittadini consapevoli; che sia aperta al mondo, alla cultura democratica e al lavoro. Per una scuola che possa tornare a essere davvero ascensore sociale.

Sanità

Per la sanità pubblica al centro e in connessione con i servizi territoriali di prossimità. Per un piano di assunzioni accorto e ben distribuito territorialmente, che possa rinforzare il nostro ospedale di medici, infermieri e personale amministrativo.

Welfare e diritti

Per dare risposte, come previsto dalla nostra Costituzione, a chiunque si trovi in condizioni di fragilità e disagio, o che sia in qualsiasi modo emarginato. Per permettere a chiunque di esercitare i propri diritti di cittadino.

Ambiente e paesaggio

Per cercare soluzioni territoriali ai rischi derivanti dall’emergenza climatica in atto, anche con adeguate azioni preventive. Per un piano regionale sostenibile di allocazione degli impianti di smaltimento, rispettoso dell’ambiente e attento al paesaggio.

Trasporti

Per far sì che il Biellese sia ben integrato nella rete ferroviaria regionale e siano garantiti i servizi verso Torino e Milano con la frequenza necessaria. Per un’elettrificazione della tratta Biella-Novara e l’incentivazione di una mobilità sostenibile per il trasporto locale.