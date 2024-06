A Valdilana una sfilata di capi “second hand”

Una sfilata di capi "second hand" per valorizzare l'usato, materia prima su cui si fonda l'attività del negozio del baratto al Centro Zegna. L'iniziativa viene proposta per sabato pomeriggio, 8 giugno, dall'associazione Delfino di Valdilana, e in particolare dal gruppo che si occupa di "Uso e riuso", centro del baratto di capi di abbigliamento, accessori, scarpe e oggetti per la casa.

Tutto rigorosamente usato ma ancora usabile. A partire dalle 17.30, sotto i portici del Centro Zegna un gruppo di giovani e meno giovani della zona sfileranno vestendo una serie di capi estivi di seconda mano che sono state selezionati tra la notevole mole di materiale presente in negozio. Si tratta di un modo simpatico di ritrovarsi e, come accennato, di valorizzare vestiti e calzature che non servono più ai rispettivi proprietari, e che sono stati quindi messi a disposizione per un secondo utilizzo.«E' un'occasione per conoscere il nostro negozio dello scambio - spiegano gli organizzatori - e scoprire che anche il mondo del "secondo hand" può riservare delle bellissime sorprese per qualità e vestibilità dei capi».

Si comincia dunque alle 17.30 nei portici davanti a "Uso e riuso" con una serie di passerelle dei modelli. Al termine dell'evento ci sarà la possibilità di fare shopping in negozio, che in via eccezionale resterà aperto sino alle 19.30. «Ringraziamo fin d'ora tutti coloro che si sono messi a disposizione per la sfilata - concludono gli organizzatori - e chi ci ha dato una mano a organizzare l'evento. Ci auguriamo che sia un momento simpatico e piacevole per tutti, oltre che un'occasione per ammirare quello che può offrire il nostro negozio del baratto».

Da ricordare che già nell'ottobre del 2019 il negozio "Uso e riuso" aveva organizzato un defilè dell'usato al cine teatro Giletti di Ponzone, con musica dal vivo e pienone di pubblico.