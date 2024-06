Gli Scout biellesi pellegrini a Oropa FOTO

Domenica scorsa 2 giugno, i gruppi scout biellesi, insieme a genitori e amici, sono saliti a piedi al Santuario di Oropa, in pellegrinaggio per ringraziare la Vergine Maria per la sua protezione e per affidarle le attività estive, che vedranno le diverse unità impegnate nelle Vacanze di Branco (Lupetti e Coccinelle 8-11 anni), nei campi estivi di Reparto in tenda (Scout e Guide 12-15 anni), nelle Route del Noviziato e dei Clan (Novizi, Rover e Scolte 16-21 anni).

Con gli scout, al pellegrinaggio ha partecipato anche la parrocchia di Bagneri. Partiti da Biella Piazza Martiri, il pellegrinaggio ha seguito il percorso Pralungo, Sant’Eurosia, Cappella Soleri proseguendo quindi sul sentiero D4 fino al Santuario. Qui si è formata la processione, che è entrata in Santuario dai Cancelli, ha attraversato il chiostro della Basilica Antica per raggiungere la Basilica Nuova. Alle 12, la Santa Messa celebrata da padre Giovanni Gallo e padre Roberto Melis, assistenti dei gruppi scout biellesi: nell’omelia, padre Giovanni ha ricordato che “oggi è la festa del Corpus Domini, in cui si fa la processione per portare il Corpo di Cristo per le nostre città, nelle nostre case.

Noi scout, pellegrinando come cristiani, avendo fatto la Comunione, abbiamo fatto il nostro Corpus Domini, e siamo invitati a farlo ogni giorno.” Dopo il pranzo al sacco per tutti, il maltempo ha costretto a concludere anticipatamente la giornata, rinunciando al “cerchio” che era stato preparato per concludere la giornata. Contenti comunque di aver camminato insieme verso la Madre di Oropa, in compagnia di tanti genitori e amici (in tutto più di 400 partecipanti), gli Scout augurano a tutti Buona Caccia e Buon Volo, Buon Sentiero e Buona Strada.