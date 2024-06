Dino Gentile nella sede del Biella Rugby: “Svolto da dirigenti e tecnici un grande lavoro”

La lista civica “Dino Gentile” è stata ospite della sede del Biella Rugby, dove la candidata Susanna Miola, già vicepresidente della società gialloverde, ha organizzato un aperitivo per incontrare amici ed elettori. Presente all’incontro, insieme a diversi altri candidati della lista civica, anche il capolista Dino Gentile, mentre il candidato sindaco del centrodestra Marzio Olivero ha fatto a tutti una gradita sorpresa con un’apparizione prima della fine dell’evento.

Ad accogliere i colleghi candidati della lista Gentile, Susanna Miola ha fatto trovare l’allenatore della squadra Alberto Benettin, che quest’anno ha guidato il Rugby Biella alla promozione in serie A1, con il vicepresidente Fabrizio Silvestrini, e i giocatori Emanuele De Lise e Franco Nastasio. «Questa struttura sportiva» ha detto la candidata nel suo breve intervento «è uno dei miei luoghi del cuore, in cui ho trascorso molto tempo negli ultimi anni, insieme a mio figlio Paolo Cerruti, che ha indossato la maglia gialloverde e a mio marito Aldo Cerruti, che è stato uno dei fondatori della squadra».

Dino Gentile ha invece sottolineato che sui campi del Biella Rugby «è stato svolto dai dirigenti e dai tecnici di questa società un grande lavoro non solo per i brillanti risultati sportivi conseguiti ma anche per la capacità di mettere in pratica i valori etici e sociali dello sport, creando una società modello, particolarmente impegnata a valorizzare giovani atleti e a formare uomini che non avranno timore ad accettare le sfide della vita».

Al termine dell’incontro Susanna Miola ha accompagnato il gruppo nella visita della “cittadella” del rugby biellese, mostrando le strutture sportive, i campi di gioco, le aree di allenamento e preparazione atletica e, allo stesso tempo, facendo notare ed apprezzare i lavori in corso per la costruzione della nuova foresteria.