Notte degli Archivi, alla scoperta delle “passioni” con gli Archivi degli associati biellesi di Museimpresa

Torna l’appuntamento con Archivissima e con una nuova edizione della “Notte degli archivi”, un’occasione per scoprire le realtà biellesi associate a Museimpresa (Associazione musei e archivi d’impresa) che si riuniscono per illustrare ai visitatori una selezione curata dei loro contenuti. Un'opportunità per immergersi nelle profondità del passato, scoprendo le trame e le vicende affascinanti che hanno plasmato la nostra comunità nel corso dei secoli.

Venerdì 7 giugno dalle 19 alle 22.30, presso il salone Experience di Menabrea Botalla Museum a Biella in via Ramella Germanin 3, infatti, otto archivi biellesi racconteranno la propria storia e la propria attività di conservazione per far conoscere e invitare il pubblico a visitare i loro spazi espositivi. Obiettivo della collaborazione è contribuire ad una sempre maggiore valorizzazione della cultura sul territorio biellese, rafforzandone l’identità e promuovendola fortemente anche verso le nuove generazioni. Durante la serata sarà possibile visitare gli stand dei partecipanti ed essere intrattenuti da racconti “animati” delle passioni, tema di quest’anno di Archivissima, che legano o caratterizzano i soggetti presenti. Ciascun archivio racconterà la propria storia, la propria attività di conservazione per far conoscere e invitare il pubblico a visitare i propri spazi espositivi. Nel corso della serata verrà offerto ai partecipanti un aperitivo.

I protagonisti della “Notte degli Archivi”, che rappresentano importanti realtà industriali o di rilevanza storica del territorio, sono: MeBo Menabrea Botalla Museum, Archivio Storico gruppo Sella, Archivio Fondazione FILA Museum, Fondazione Zegna, Fondazione Sella, Piacenza 1733, Istituto Istruzione Superiore “Eugenio Bona” e l’ultimo arrivato nella famiglia di Museimpresa, in ordine di tempo, il Maglificio Maggia.

Tema di questa nuova edizione di Archivissima sono le #passioni, per secoli il fulcro dell’affermazione di sé e un potente nesso tra individui, rapporti privati e vita pubblica, motore essenziale per la trasformazione della società. Esplorarle è allora un modo per dare spazio alle idee che hanno smosso il mondo, e gli Archivi raccontano quei luoghi di conservazione della memoria e di costante ispirazione per il futuro che testimoniano l’identità e la storia locale attraverso documenti, stampe, immagini e altri materiali.

Il gruppo degli archivi biellesi di Museimpresa sarà presente anche online sul sito della manifestazione www.archivissima.it e sui vari canali social degli archivi aderenti.

La “Notte degli Archivi” è l’evento di punta di Archivissima, una manifestazione giunta quest’anno alla settima edizione che si impegna nella promozione presso il grande pubblico dei patrimoni e delle storie conservate negli archivi storici e nella valorizzazione dell’heritage attraverso una commistione di linguaggi e media differenti. Il festival ha luogo a Torino con eventi e incontri a tema dal 6 al 9 giugno, mentre nel resto d’Italia gli eventi vengono concentrati nella “Notte degli Archivi” di venerdì 7 giugno.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare MeBO Museum al numero +39 351/6817705.