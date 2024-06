Chiara Caucino: "Biella, la città che ama gli animali" VIDEO

La valenza dell'animale d'affezione come punto di partenza per il sostegno all'inclusione di persone fragili e sole è sempre più evidente nella società contemporanea, dove la sensibilità verso il benessere degli animali è sempre più diffusa. In questo contesto, Chiara Caucino, candidata capolista nella Lega per le elezioni politiche del prossimo 8 e 9 giugno e il presidente di Legami di Cuore, Alberto Scicolone, si sono distinti per il loro impegno a favore degli animali.



Caucino ha sottolineato la rilevanza di politiche concrete e iniziative volte a garantire il benessere dei nostri amici pelosi. Ha inoltre evidenziato la necessità di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di rispettare e proteggere gli animali, promuovendo una cultura di un rispetto che includa il rispetto per tutte le forme di vita.



Il presidente di Legami di Cuore, Alberto Scicolone, ha evidenziato l’elemento strategico positivo della collaborazione tra istituzioni e associazioni animaliste per garantire una maggiore tutela degli animali e per promuovere iniziative a loro favore. Legami di Cuore è un'associazione che si impegna quotidianamente per la difesa degli animali. Il punto Animal Friendly è il primo ed unico sportello sociale in Italia cui le famiglie più fragili che detengono un animale d'affezione possono rivolgersi e ove si attivano azioni di sostegno economico per il benessere animale come campagne di sensibilizzazione, adozioni responsabili, sterilizzazioni, controlli veterinari e interventi per la prevenzione del maltrattamento e dell'abbandono.



In conclusione, Biella ed il Biellese rappresentano oggi un punto di partenza unico a favore del benessere degli animali e della promozione del diritto alla loro cura anche da parte delle fasce più fragili della popolazione.