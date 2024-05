Anziana in difficoltà dentro casa, a Masserano si precipitano 118 e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Attimi di forte preoccupazione a Masserano per una donna anziana in difficoltà all'interno della sua abitazione. È successo nella prima mattinata di oggi, 16 maggio.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, assieme ai sanitari del 118, per la prima assistenza alla residente. Sembra che sia caduta in casa e non sia più riuscita a rialzarsi. Dalle informazioni raccolte, sarebbe sempre stata cosciente.