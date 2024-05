Amministrative 8 e 9 giugno, “L’ALTERNATIVA per Tollegno” c'è

“L’ALTERNATIVA per Tollegno” è la lista che, a Tollegno, propone il candidato sindaco LELE GHISIO per le prossime elezioni amministrative. ALTERNATIVA allo stato delle cose, all’amministrazione uscente che da troppo tempo governa il paese. L’ALTERNATIVA per chi ci crede e vuole provarci davvero a migliorare le cose, a fronte dell’immobilità che si registra nella situazione attuale.

Il candidato Sindaco, i candidati e le candidate al Consiglio Comunale incontreranno la cittadinanza in alcune occasioni utili all’illustrazione del programma elettorale e a una maggiore e reciproca conoscenza personale.

CALENDARIO INCONTRI

Venerdì 17 maggio alle ore 18.00 – Incontro al Villaggio Filatura

presso il Campo sportivo, ospiti della sede della Apd Valle Cervo;

Domenica 19 maggio alle ore 11.00 – Aperitivo elettorale

Bar della Vecchia Posta in piazza San Rocco

Sabato 25 maggio alle ore 17.00 – Incontro a Tollegno “sopra”

Palestra comunale, via Mario Mancini 9

Venerdì 31 maggio alle ore 20.00 – Incontro a Tollegno Centro

Spazio 0-100, via Garibaldi 70

Domenica 2 giugno – Scampagnata elettorale

Dal Villaggio Filatura al Carameletto

Contatti L’ALTERNATIVA PER TOLLEGNO:

EMAIL: lalternativapertollegno@gmail.com

FB: @lalternativaperTollegno

IG: alternativa_tollegno