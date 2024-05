Biella: oggi debutta il nuovo mercato di piazza Falcone, più ordine per una maggiore attrattività

Nuova immagine al mercato di piazza Falcone a Biella, al Villaggio La Marmora. Da oggi, lunedì 13 maggio, l'enorme spazio dove ancora fino a sabato le bancarelle erano talmente distanti che provocatoriamente qualcuno tra loro aveva anche organizzato una partita a calcio anni addietro, sono più ordinate.

Con il passare degli anni (e il Covid non ha contribuito in maniera favorevole), il numero degli ambulanti che hanno la concessione in piazza Falcone a Biella è in sensibile e costante diminuzione, e il Comune è al lavoro per portare ordine in una piazza diventata ormai troppo grande, per una città come Biella nella quale il calo demografico è sempre più importante. I banchi sono sempre più isolati, rendendo difficoltoso raggiungerli da una parte all'altra di uno spazio diventato così anche decisamente meno attrattivo. L'assessorato al Commercio del Comune di concerto con le associazioni di categoria in questi ultimi mesi è arrivato al dunque: da oggi 13 maggio, nella piazza del Villaggio La Marmora i banchi saranno disposti in maniera più ordinata.

Nelle ultime settimane è stata portata a termine la procedura di miglioria per gli operatori dei settori non alimentare, alimentare, ittico e somministrazione, che ha permesso a chi aveva la concessione, di scegliere un posto seguendo il nuovo progetto di compattamento.

In tutto sono 226 le concessioni che oggi trovano spazio in piazza Falcone, su 240 posti. E tra le novità più importanti c'è il fatto che ci saranno nuovi posteggi nella zona Sud, in modo da rendere più attrattiva la zona, e nel contempo di procedere ad un più funzionale posizionamento dei produttori agricoli.