Strisce pedonali poco visibili? In caso di investimento pedone la responsabilità è sempre dell'automobilista

Spesso, a mettere a rischio la sicurezza dei pedoni sono le strisce pedonali cancellate dal transito quindi poco visibili dagli automobilisti. Anche se la situazione potrebbe determinare un aumento degli incidenti stradali, l'automobilista non è esente da colpa nel caso investa un pedone che sta transitando su un passaggio pedonale poco visibile. Il codice della strada infatti stabilisce che "sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Il conducente quindi sarà responsabile dei danni arrecati al pedone in caso di investimento, a meno che non provi non solo la completa invisibilità delle strisce ma anche che il pedone abbia attraversato in modo repentino tanto da non consentire di frenare in tempo.