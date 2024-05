Torna “BIS. Biella Saperi & Sapori”, presentata la 3° edizione dell'evento che coniuga turismo ed enogastronomia

Torna “BIS. Biella Saperi & Sapori”, l'iniziativa che unisce turismo ed enogastronomia, valorizzando le comunità locali e i produttori di eccellenza, a partire proprio dal nostro cibo di qualità a chilometro zero.

La rassegna, giunta alla terza edizione, offre un ricco calendario di eventi distribuiti su tre giorni, dal 14 al prossimo 16 giugno, e abbraccia un intero territorio: dalle montagne biellesi passando per la città fino alla Serra e alla Baraggia. La presentazione dell'evento diffuso di Fondazione BIellezza (organizzato da CortoCircuito, con il supporto di ATL Terre dell'Alto Piemonte, GAL e preview Bolle di Malto) ha avuto luogo oggi pomeriggio, 7 maggio, nelle sale di Villa Boffo, a Biella, alla presenza degli organi di stampa.

“Una manifestazione in graduale crescita ed evoluzione – spiega il presidente della Fondazione BIellezza Paolo Zegna, assieme al responsabile del progetto enogastronomia Alessandro Boggio Merlo – capace di rafforzarsi e di unire le forze con altri attori del territorio. I dati registrano un incremento di passaggi in Piemonte. Occorre credere nelle proprie potenzialità e creare occasioni in grado di attrarre visitatori. I diversi eventi di BIS sono pezzi diversi di una grande realtà, il nostro Biellese”.

In questa nuova edizione, infatti, si sono fortificate le radici iniziali e nuovi orizzonti si sono affacciati, a partire dalla collaborazione con l'associazione di volontariato e promozione sociale Corto Circuito, già organizzatrice di Bolle di Malto. “Abbiamo un tesoro in mano, diventa importante valorizzarlo – sottolinea Raffaele Abbatista dell'associazione Corto Circuito – Onorati di essere stati coinvolti in questo percorso, volto a far conoscere prodotti, luoghi e produttori. Fondamentale l'apporto del volontariato, un valore inestimabile da trasmettere ai più giovani”.

Inclusività, genuità e promozione: queste le caratteristiche principali di BIS e dei suoi eventi che, nella maggior parte dei casi, sono gratuiti al pubblico. Tutto reso possibile da una rete di di persone, con al centro un'unica passione: Biella e il suo strepitoso territorio. “BIS Biella Saperi & Sapori” vuol anche essere l'occasione per far scoprire quanto lavoro, competenza ed entusiasmo animano i produttori di eccellenza.

“L'evento raccoglie il meglio del Biellese e lo racconta attraverso un programma fitto e un calendario pensato per soddisfare interessi e gusti differenti tra luoghi storici e visite in spazi poco conosciuti – affermano Marta Florio di Corto Circuito e Irene Finiguerra di BI-BOx Art Space – Le attività sono diverse, tra cui escursioni in bici o in luoghi suggestivi. Proposte che sapranno incuriosire fasce diverse di persone”.