Biella, segnalata fuoriuscita fumo: Vigili del Fuoco impegnati in centro

Nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenute nel centro del capoluogo per una fuoriuscita fumo che ha ristagnato nelle vie limitrofe.

Arrivate sul posto, le due squadre hanno verificato la situazione e compreso la provenienza, direttamente dalla canna fumaria di un’attività situata nelle vicinanze.

Una volta verificato che non fossero presenti fiamme, hanno consigliato di non utilizzare la stessa fino alla messa in sicurezza da parte di un tecnico.