Ponte della Passeggiata dei Preti a Oropa, Greggio: “Fondamenta erose, interverremo con fondi regionali” FOTO

Da quattro anni il ponte della Passeggiata dei Preti a Oropa è chiuso al passaggio pedonale. A danneggiarlo erano state in particolar modo le forti piogge che avevano interessato il Biellese negli ultimi mesi del 2020. E a permettere di ripercorrerlo sarà il Comune di Biella grazie agli avanzi dei fondi alluvionali che metterà a disposizione la Regione Piemonte.

“Abbiamo fatto un sopralluogo qualche settimana fa con i tecnici della Regione – spiega l'assessore alla Montagna Barbara Greggio che si è interessata della questione - . La situazione è terribile: l'acqua con il tempo ha eroso le fondamenta del ponte che non possiamo permetterci di fare cadere anche perchè sotto passano le tubazioni Cordar che portano l'acqua in città. E ancora più dannose sono state le piogge nell'ottobre del 2020. E non solo. Dobbiamo intervenire urgentemente anche sull'ansa del torrente Oropa, dove è stato fatto deviare con i lavori alla nuova basilica, perchè anche se il clima è cambiato, Biella resta sempre una zona soggetta ad alluvioni, e una piena potrebbe mettere anche in pericolo il lato Est della nuova basilica. Si sa che i torrenti quando vengono deviati, cercano con il tempo di recuperare la sede naturale”.

La Regione ha accordato i contributi, anche se la cifra esatta deve ancora essere deliberata. “Si tratta di avanzi di fondi alluvionali – conclude l'assessore – quindi si deve ancora capire, ma ho cercato in tutti i modi di recuperare dei contributi e quello che conta è che li abbiamo trovati finalmente. Non dimentichiamoci che Biella è anche Città Alpina, e come tale quando ci troviamo si parla sempre di tutela degli argini dei fiumi. E questo è un esempio calzante, dobbiamo intervenire”.

Negli anni anche la minoranza si era interessata alla questione con alcune interrogazioni, come Buongiorno Biella e il PD.