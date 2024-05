Biella, Guardia di Finanza: il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze al Comando provinciale.

Nella giornata di lunedì 6 maggio, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze On. Prof. Maurizio Leo, ha fatto visita al Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Biella.

Ad accoglierlo, il Comandante Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Benedetto Lipari, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, Col. t.SFP Cesare Maragoni, oltre che una nutrita rappresentanza di militari del Corpo.

Dopo la resa degli onori militari, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze ha incontrato le Fiamme Gialle biellesi esprimendo parole di apprezzamento e di piena soddisfazione per la professionalità e per l'impegno con cui, ogni giorno, si adoperano per tutelare la legalità e la sicurezza economico finanziaria.

Il Professor Leo ha rimarcato, inoltre, il ruolo centrale del Corpo a presidio del bilancio nazionale e comunitario, soprattutto in un momento di transizione del sistema fiscale verso un'economia più sostenibile, innovativa e inclusiva.

La visita presso la caserma "Finanziere M.A.V.M. Rinaldo Mussini" è stata una delle tappe della giornata nel capoluogo biellese che ha visto il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze ospite al Seminario di follow-up, sulla riforma fiscale, organizzato dal Dipartimento di Management dell'Università di Torino.

I lavori del Seminario, coordinati dal prof. Mario Rovetti, hanno visto gli interventi del prof. Maurizio Leo che ha tracciato, in un ampio ed esaustivo intervento, le linee direttrici e lo stato attuativo della riforma e di quelli dei professori Enrico Marello, Mario Grandinetti e Stefano Maria Ronco, che hanno approfondito specifici temi della riforma stessa.

La platea è stata particolarmente numerosa e qualificata: oltre ad una folta delegazione di militari della Guardia di Finanza, erano infatti presenti il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, numerosi altri funzionari dell'amministrazione finanziaria civile nonché una nutrita rappresentanza di professionisti operanti nell'area economico-giuridica.