Rally valle d’Aosta, Biella Corse: “Gara impegnativa ma non mancano i risultati” FOTO

“Il nostro Valle d’Aosta? Non è stata una gara facile ma, nonostante la sfortuna, i risultati anche questa volta non sono mancati!” È questo il commento “a bocce ferme” del Presidente e Team Manager di Biella Corse, Alby Negri, dopo il 45° Rally della Valle d'Aosta, che si è corso questo fine settimana in Valle. La Scuderia schierava al via 16 equipaggi (dieci arrivati al termine) e 6 navigatori, a fianco di piloti di altre scuderie (tutti al traguardo tranne uno).

Gli equipaggi

Scorrendo la classifica assoluta della gara, il miglior risultato è stato ottenuto da Pierangelo Tasinato ed Elena Zeffiretti che, con la loro Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2), hanno concluso tredicesimi di classe e quattordicesimi di gruppo e assoluti. “Siamo soddisfatti del risultato - ha commentato il pilota al termine - Ho provato fino all'ultimo a prendere la "Coppa del Nonno" ma alla fine ci siamo accontentati del secondo posto fra gli "Over 55". Bene così, abbiamo comunque preso punti per il campionato!".

Alcune posizioni più dietro, sedicesimi di classe, diciassettesimi di gruppo e diciannovesimi assoluti, hanno invece terminato Manuel Dublanc e Marco Bevilacqua, in gara con un’altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2).

E poi il “garone” dello specialista delle Salite della Scuderia, Giancarlo Graziosi, al suo secondo rally in carriera. In coppia con il navigatore Thierry Bionaz su di una Renault Clio 1.6 (gruppo RC3N, classe Super 1600), ha vinto gruppo e classe e concluso la gara al 23° posto assoluto: davvero un’ottima prova! "La nostra è stata una bellissima gara - ha commentato al termine - nonostante qualche problemino tecnico. Confesso che avevo il podio come obbiettivo di gara, ma non pensavo proprio di salire sul primo gradino! È stata un’esperienza fantastica!".

Altro gran bel risultato è stato ottenuto dai biellesi Enrico Gatto e Martina Decadenti che, con la loro Renault Clio R.S. Line (gruppo RC5N, classe Rally 5), hanno chiuso secondi di gruppo e di classe e ventottesimi assoluti. "Sono strafelice - ha detto il pilota al termine - eravamo in una classe affollatissima e mai avremmo pensato di fare secondi di gruppo e di classe. È andata benissimo così, anche perché il primo era oggettivamente imprendibile!”.

A seguire, Elvis Grosso e Ornella Blanco Malerba, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) hanno chiuso diciottesimi di classe, diciannovesimi di gruppo e trentaseiesimi assoluti (“bella gara, ci siamo divertiti nonostante qualche problema ai freni!”); Fabrizio Duclair e Dennis Brunod, al via con una Peugeot 208 Vti (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2) hanno terminato quinti di classe, dodicesimi di gruppo e quarantesimi assoluti; mentre Patrich Chironi e Joly Yannick, con la loro Renault Clio Sport (gruppo RC4N, classe R3), hanno vinto la classe e chiuso al 17° posto di gruppo e al 51° posto assoluto (“la nostra è stata una bella gara e abbiamo ottenuto un risultato per noi importante. Grazie a tutti quelli che ci hanno supportato!”).

Al 90° posto assoluto, trentatreesimi di gruppo e decimi di classe hanno poi chiuso Nicolò Iannino e Andrea Viola, al via con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2). “Il mio pilota era alla sua prima gara” ha commento Andrea al termine “ed è ovviamente partito con l’obbiettivo di imparare e fare chilometri. Per cui non possiamo proprio lamentarci!".

Gara per “fare esperienza” anche per Piero Magnani e Fabrizio Rizzo, al via con una Renault Clio R.S. Line (gruppo RC5N, classe Rally 5) e al traguardo al 94° posto assoluto, 35° di gruppo e 16° di classe. “Sono soddisfatto!” ha commentato il pilota al termine “ho fatto ulteriore esperienza e chilometri con la Rally 5, cosa che è l’obbiettivo della stagione. Per cui bene così; grazie al mio "naviga", assolutamente perfetto, alla Scuderia, come sempre impeccabile e a tutti i miei sponsor!"

Gara “così”, invece, per Fabrizio Chiabotto e Valentina Piatto, al via con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2). Sono comunque riusciti ad arrivare al traguardo finale, al 110° posto assoluto, 22° di gruppo, 20° di classe.

Ed eccoci alle dolenti note. Marco Mwaniki e Hervé Bionaz, in gara con una Renault Twingo (gruppo RC5N, classe Rally5/R1), sono stati costretti al ritiro nella sesta prova speciale.

Poco prima (nel corso della quinta prova speciale) si sono fermati anche Simone Goldoni e Liliana Armand, che stavano facendo un’ottima gara con la loro Peugeot 208 Gt (gruppo RC4N, classe Rally 4). “Stava andando tutto bene” ha commentato il pilota “eravamo primi di gruppo e di classe e tredicesimi assoluti e poi … si sono rotte le colonnette di una ruota e non abbiamo potuto far altro che fermarci. Che peccato!”

Niente da fare poi ancora per Joly Thierry ed Enrico Ruffinelli, in gara con una Peugeot 208 Vti (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2) e per Didier Bionaz e Jennifer Lale Murix, al via su di una Peugeot 106 (gruppo RC4N, classe A6): entrambi gli equipaggi si sono fermati alla fine della quarta prova speciale. “Abbiamo avuto problemi meccanici fin dallo shakedown" hanno commentato Didier e Jennifer al termine. "I meccanici sono riusciti a sistemare il tutto e così abbiamo fatto bene le prime prove della gara. Poi però è subentrato un problema agli iniettori … abbiamo provato ad andare avanti ma alla fine abbiamo dovuto arrenderci!".

Nelle prime prove della gara si erano già ritirati gli equipaggi Marcello Thiebat e Andrea Contratto, al via con una Renault Clio Williams (gruppo RC5N, classe N3) e poi Italo Bertellotti e Christian Bertellotti, su di una Citroen Saxo Vts (gruppo RC4N, classe A6).

I navigatori

E’ andata meglio per cinque dei sei navigatori Biella Corse al via. Tiziano Pieri, che ha navigato Massimo Marasso sulla Skoda Fabia Ev o (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) ha chiuso al 9° posto assoluto, di gruppo e di classe; mentre Luca Pieri al via a fianco del pilota Filippo Serena su di un’altra Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) ha terminato la gara all’11° posto assoluto, di gruppo e di classe. "La gara, nel complesso, è andata bene” ha commentato Tiziano “abbiamo solo rotto un cerchio e conseguentemente forato una gomma nella terza prova, perdendo un bel po' di tempo. Siamo comunque andati a punti nel Trofeo Michelin e va bene così!" mentre papà Luca ha detto al termine “la nostra è stata una buona gara, siamo riusciti a fare ottimi tempi e stare davanti a molti. Voglio ricordare che Filippo ha solo 110 chilometri di Skoda e non ha nemmeno mai fatto dei test. E’ proprio bravo!”

A seguire, Francesca Belli, che ha gareggiato con il pilota Stefano Amatori su di una Renault Clio 1.6 (gruppo RC3N, classe Super 1600) ha chiuso al 32° posto assoluto, 4° di gruppo e di classe ("Siamo stati tutta la gara non molto lontani dal podio di gruppo e di classe” ha commentato al termine; "purtroppo qualche piccolo errore e una toccata al cerchio lato guida non ci ha permesso di fare di più. Non male, era comunque la prima gara del mio pilota con un Super 1.6!").

Bene anche Veronica Gaioni, che ha corso a fianco del pilota Daniele Ferron su di una Peugeot 106 Rallye (gruppo RC5N, classe N2). Hanno terminato la gara al 64° posto assoluto, 14° di gruppo e 2° di classe; e poi Thomas Trombetta, che ha gareggiato di fianco al pilota Marco Arcifera su di una Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5), con cui si sono piazzati al 73° posto assoluto, 20° di gruppo e 13° di classe.

Niente da fare, invece per il biellese Ilvo Rosso, in gara a fianco del pilota Franco Picconi su di una Citroen C2 Vts (gruppo RC5N, classe RS Plus 1.6) numero 137. Per un problema alla vettura si sono ritirati al termine della seconda prova speciale.

“Adesso ci riposiamo tutti almeno una settimana” aggiunge Alby Negri; “poi ci ritroveremo per una cena post gara, in un noto locale di Arnad!”

In breve …

Questo fine settimana è tornato in gara lo “slalomista” di Biella Corse, Ezio Perini, che con il suo Proto 1000 Suzuki (categoria E) ha preso parte con successo (ha chiuso al terzo posto di categoria) al 5° Formula Driver AICS Città di Castiglione delle Stiviere.