Vigili del Fuoco e scenari futuri: il seminario sugli incendi negli impianti fotovoltaici FOTO

Prosegue il seminario dei Vigili del Fuoco di Biella, per prevenire gli incendi in scenari futuri. Dopo la giornata di ieri, concentrata sugli interventi con veicoli ibridi, elettrici e GNL, oggi il Comando di Biella si concentra sugli incendi negli impianti fotovoltaici.

L’incontro, iniziato alle ore 8.30, ha approfondito diverse dinamiche inerenti il funzionamento e le tipologie di impianti per comprendere, in seguito, le possibili cause d’incendio nei sistemi di accumulo e la gestione delle emergenze, nonché i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei a tale situazione.

Al Comando di Biella erano presenti altri Comandi del Piemonte tra cui: Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Verbania, Vercelli e per i Vigili del Fuoco che non hanno potuto partecipare in presenza, è stato creato un collegamento online per seguire lo stesso seminario a distanza.

Relatore di entrambe le giornate è stato l’ispettore antincendi Andrea Foggetti, del Comando VVF di Cremona.