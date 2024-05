Grazie al progetto “Noi con voi” altre tre auto per il Fondo Edo Tempia

Sono il segno tangibile della generosità del territorio le tre nuove vetture consegnate al Fondo Edo Tempia con una piccola cerimonia svoltasi martedì 7 maggio nella sede di via Malta a Biella: sono il risultato del progetto “Noi con voi” di cui l’associazione punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro è beneficiaria da ormai qualche anno. Ideato dall’azienda lombarda Global Mobility System, raccoglie sponsorizzazioni dalle imprese e dalle attività commerciali per finanziare la messa a disposizione, con le spese di gestione e manutenzione comprese, di automobili o furgoni attrezzati per le esigenze delle onlus. Nel caso del Fondo Edo Tempia, vengono utilizzate per il servizio di trasporto dei pazienti da e verso gli ospedali e i centri medici e per le squadre delle cure palliative a domicilio.

La Fiat Punto e le due Dacia Sandero consegnate martedì portano a undici il parco veicoli a disposizione: «Per noi è un enorme aiuto» ha ricordato il tesoriere del Fondo Alfredo Pino ai rappresentanti di alcune delle imprese sponsor intervenuti alla cerimonia. «In questo modo possiamo avere a disposizione auto moderne ed efficienti e l’unica spesa che resta a carico dell’associazione è quella della benzina». La gratitudine alle aziende è stata espressa anche dalle presidenti di Fondo e Fondazione Tempia, Simona Tempia e Viola Erdini, dalla segretaria generale Elena Rocchi e dalla volontaria referente del servizio trasporti Socorro Magnani: la sua squadra ha percorso nel 2023 poco meno di centomila chilometri per accompagnare malate e malati di cancro per le loro terapie.

Alla messa a disposizione del veicolo hanno contribuito le seguenti aziende: con sede a Biella Assinvest, Au79, Captha Systems, Carlane Biella, I Sapori del Viale, Termogest, Termoidraulica Biellese, Edilsim, Nuova carrozzeria Elite e Yarns & Colors, con sede a Occhieppo Inferiore Art Biella, Primat, Ramella Votta Francesco e Derbilab cosmetica biellese, a Sandigliano Autotrasporti Milli Luca, Bonino Carding Machines, Darofil, Daisy, Siletti Elisabetta, Gelbi, Industria chimica Autex e Omstrap, a Cerrione Belviso filati e San Giorgio Ippica, a Cossato Dtb Solutions, Lawer e Ripettinatura Stella, a Vigliano Fer-Tecnica e Fosks, a Pollone Filatura di Pollone, a Quaregna-Cerreto Flainox e Officina meccanica Cerreto, a Ponderano La Pera e Comella, a Verrone Manifattura Tessile Sotema, Allsystem, Divisione Materie Prime, Effe Esse 87, Itb, Monte Mucrone e Tipolitografia Elle Esse, a Occhieppo Superiore Ristoro Biellese e Tex in Biella, a Gaglianico Artexbiella, Metallurgica Biellese, Nuova Fumero e Omniclima, a Candelo Beton Candeo, Elettromeccanica Aei e Sabbiatura Biellese, a Benna Flexo, a Vigliano Il Tramonto.