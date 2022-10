Biella: troppi spazi tra le bancarelle al mercato in piazza Falcone, il Comune lavora al riordino

Negli anni si è verificata una sensibile riduzione degli operatori concessionari, e il Comune per cercare di porre più ordine ha creato una serie di posti banco non assegnati che spesso non sono però stati coperti dagli spuntisti, con evidenti ricadute negative sulle capacità attrattive del mercato. Non solo: l'amministrazione nel 2018 ha tentato anche la carta del bando pubblico per l’assegnazione in concessione dei posteggi liberi in Piazza Falcone, ma anche a distanza di anni la situazione risulta sostanzialmente immutata.

La situazione di difficoltà relativa al comparto si è notevolmente aggravata a seguito del perdurare, negli ultimi anni, dello stato di emergenza sanitaria gravante su tutto il territorio nazionale. Di qui la scelta del Comune di valutare l’opportunità di procedere a un compattamento dell’area mercatale riducendo i posti in concessione, al fine di adeguare l’offerta da parte degli operatori commerciali alla reale richiesta della cittadinanza.

“Nel fare questo – si legge nell'atto di indirizzo della giunta Corradino - riteniamo opportuno portare avanti un percorso di collaborazione e un confronto con i soggetti rappresentativi degli operatori del settore, al fine di poter più compiutamente valutare tutti gli aspetti da tenere in considerazione, con particolare riferimento alla ricognizione dell’anzianità di servizio degli operatori mercatali”.