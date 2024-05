20 candeline per Prestofresco, il supermercato "vicino a te"

Un’azienda a carattere familiare, giunta oggi alla terza generazione, che ha saputo mantenere negli anni intatti i valori che hanno ispirato la creazione del brand Prestofresco, il supermercato “vicino a te”: qualità, tradizione e territorialità, ogni giorno.

20 anni di successo per il “supermercato facile” da frequentare, in prossimità dal centro cittadino, dove trovare i prodotti freschi del territorio, formaggi e verdure, carni selezionate e, naturalmente, anche parte di prodotti confezionati indispensabili alla spesa famigliare.

Pierantonio, fondatore insieme ai 3 fratelli di Prestofresco, dopo aver trascorso diversi anni nel commercio e lavorazione delle carni, se l’era immaginato fin da subito proprio così, il primo punto vendita aperto nel 2004: come un negozio di alimentari grande ma non troppo, che fosse vicino ai clienti non solo fisicamente ma che trasmettesse ogni giorno la vicinanza con il territorio, l’orgoglio per i prodotti agroalimentari dei contadini nella zona, la qualità e la bontà a testimoniare una vita di lavoro svolto con passione.

Poi, negli anni, la società è cresciuta grazie anche all’ingresso dei figli, Giovanni, Sebastiano e Paolo, arrivando a realizzare sul territorio piemontese una rete di distribuzione di prossimità – sono 92 i punti vendita – che mantiene quelle caratteristiche che ne hanno decretato il successo: supermercati di medie dimensioni, “vicino a te”, a sostegno e godimento dell’economia agroalimentare locale e contribuendo spesso ad aiutare varie associazioni del territorio con sponsorizzazioni dedicate. Va sottolineato che ogni nuovo punto vendita ha cercato sempre di assorbire personale locale, spesso quello di un precedente punto vendita che aveva chiuso, per garantire continuità di affezione con la clientela.

Oggi Prestofresco conta 820 dipendenti, cresciuti non solo nel numero ma anche nell’abilità del saper trasmette i valori fondanti alla clientela, grazie ad una formazione continua sostenuta dall’Azienda, che unisce le migliori tecniche di vendita alle regole di base per far sentire vicinanza e cortesia al cliente. Anche i macellai dei punti vendita con macelleria – sono una sessantina – vengono formati per garantire la massima cura ed attenzione nel porzionare il prodotto fornito loro in mezzene dai tecnici aziendali. Nei negozi dove non è presente la macelleria, sono esposte le vaschette take away, contenenti il prodotto selezionato con la stessa cura.

Da qualche tempo sono attivi in Azienda anche i nipoti di Pierantonio, Giulia, Edoardo e Matilde che, con la loro freschezza e gioventù, stanno aggiungendo ulteriore valore con il rinnovo di alcune procedure interne, ad esempio la gestione dei dati tramite AI, ed innovando alcuni aspetti della vendita, a partire dall’inserimento del brand nel circuito Glovo. E molto altro “frulla” nelle loro teste…

Il 26 maggio sarà il giorno per festeggiare i grandi traguardi raggiunti in questi 20 anni, e per l’occasione l’Azienda ha creato un Evento rivolto ai dipendenti, fornitori ed alle Autorità, in cui avverrà una premiazione dei dipendenti che si sono distinti negli obiettivi, in grande stile e raddoppiata rispetto a quella che comunque l’Azienda riserva loro ogni anno. Poi tutti parteciperanno ad una cena dedicata. Prima della cena, sempre in forma privata, un aperitivo rivolto ai fornitori che esporranno i loro prodotti, tanto amati nei punti vendita Prestofresco.

Per festeggiare con tutti i Clienti, saranno disponibili nei mesi di maggio e giugno dei volantini con sconti grandiosi su una vasta quantità di prodotti.