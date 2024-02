Biella, il mercato di piazza Falcone cambia volto

Da oggi, lunedì 19 febbraio, il mercato di piazza Falcone cambia volto. Lo annuncia il Comune di Biella sulla propria pagina Facebook: “L'area verrà riorganizzata, creando una zona che verrà adibita a parcheggio favorendo così l'accesso all'area mercatale per le persone diversamente abili – si legge nel post - I banchetti verranno accorpati in orizzontale migliorando la fruibilità della piazza. In progetto l'inserimento di fioriere per delimitare la nuova area parcheggio e la creazione di uno spazio ludico”.