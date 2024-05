Promosso il "nuovo" mercato in piazza Falcone a Biella. La soddisfazione delle associazioni e dei frequentatori, FOTO

La prima cosa che balza all'occhio è l'enorme spazio che ora resta tra lo skate park e le bancarelle, dove saranno ricavati nuovo parcheggi. E poi, ordinate, iniziano le fila dei banchi, ben distanziati, ben organizzati, compatti lungo via Valle d'Aosta.

Le associazioni sono soddisfatte: "Questo è il secondo, terzo step per ordinare la piazza - spiega Paolo Calabrese di G.O.I.A. Biella - . Di concerto noi associazioni e il Comune abbiamo scelto questo accorpamento. Si prevedono i parcheggi nelle aree laterali ed è davvero molto più ordinato. Oggi è anche una giornata dove non siamo tutti in piazza perchè non è molto bello il tempo, ma gli effetti dell'operazione si vedono già, anche se per capire bene ci vorrà anche un attimo anche perchè le persone devono prendere confidenza con il "nuovo" mercato", ora sono un po' disorientate ma non potranno che essere felici. Calcoliamo che il numero degli stalli è calato, e questa operazione andava fatta, e andrà mantenuta nel tempo per dare questa idea di compattezza".

Carlo Capuano di APA: "E' evidente come il mercato sia più compatto. E' poi il futuro che darà risposta alla scelta. Speriamo solo che tutti i colleghi spuntisti riescano a trovare anche loro il posto ora che sono stati cancellati degli stalli. Più bancarelle ci sono in piazza, più lavoriamo tutti".

"Questa mattina finalmente siamo arrivati alla fine di questa operazione dopo anni di discussioni - commenta Carlo Pettinaroli di ANVA Confesercenti - . Il mercato è più ordinato, faranno le strisce per ricavare nuovi parcheggi. La gente se n'è accorta della differenza da prima a ora, e ha apprezzato il cambio. E' un primo passo importante quello che è stato fatto, e ora speriamo che tutti gli anni chi ha necessità faccia richiesta di miglioria. Speriamo solo che ci siano più controlli perchè servono per alcuni banchi. Le regole ci sono, basta farle rispettare".