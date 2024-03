Biella, avanti tutta con il riordino del mercato di Piazza Falcone

La macchina organizzativa si è messa in moto. Il riordino del mercato di piazza Falcone nel quartiere del Villaggio Lamarmora a Biella per renderlo più compatto è iniziato, e va avanti spedito. A oggi negli uffici a Palazzo Pella sono arrivate una sessantina di domande che si chiamano "di miglioria", da parte degli ambulanti per spostare il proprio banco, la prossima settimana partirà l'istruttoria.

"Non è un lavoro semplice - spiega l'assessore al Commercio Barbara Greggio - perchè al Villaggio Lamarmora ci sono tre mercati alla settimana, e non tutti hanno lo stesso numero di banchi. In ogni caso la prossima settimana si partirà con le verifiche del caso per capire se chi ha fatto domanda aveva i requisiti, se è in regola con i pagamenti, se ha fatto domanda per un posto che è effettivamente libero".

Obiettivo del Comune è eliminare gli spazi vuoti nell'immensa piazza, mettere ordine tra le bancarelle. In tutto oggi sono 155 le licenze che gravitano nelle piazza.

Tra le tante proposte avanzate negli anni c'era anche quella di realizzare un'area giochi proprio vicino ai banchi, ma alla fine si è deciso per realizzare anche degli altri parcheggi sempre negli spazi dove ora di trovano i banchi.